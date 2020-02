Gettoni di presenza, 50mila euro per il 2020

Viterbo - Comune - La previsione di spesa per le sedute di consiglio e commissioni - 30mila euro in meno rispetto al 2019

Viterbo – Consigli comunali e commissioni, impegnati 50mila euro per il 2020. La somma serve a liquidare ai consiglieri i gettoni di presenza per le sedute di consiglio, ma anche quelle nelle commissioni a palazzo dei Priori. Una spesa annuale per garantire il funzionamento del consiglio e delle commissioni comunali.

In base a una delibera approvata nel gennaio del 2006, il singolo gettone è stabilito in 53,45 euro. Lordi. Questo il compenso massimo, ma ogni mese esiste anche un tetto di sedute retribuite, superate le quali non si ricevono più compensi. L’eventualità è però piuttosto remota.

Nel 2017 e nel 2018 la somma accantonata per i versamenti mese per mese per i consiglieri del comune di Viterbo era stata determinata in 55mila euro. Poi salita a 80mila nel 2019. Ma non per un aumento dei costi. Più semplicemente, i 55mila euro di previsione in bilancio erano stati ritenuti una somma sottostimata. In realtà, si andava a spendere un bel po’ di più e quella stabilita nel 2019 è stata ritenuta più realistica.

Ma nel 2020 si è scesi a un impegno di 50mila euro.

