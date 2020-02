Ghiaccio sui binari, sospesa la linea Orte-Foligno

Trasporti - Circolazione in tilt per ore questa mattina a causa delle cattive condizioni atmosferiche - Grossi ritardi e tre regionali cancellati

Orte – Circolazione ferroviaria in tilt questa mattina sulla linea Orte-Foligno. A causa del ghiaccio sui binari tra le stazioni di Giuncano e Baiano di Spoleto, la tratta è stata sospesa intorno 6,15 in direzione Ancona, mentre in direzione Roma i treni hanno subito forti ritardi.

“I treni in viaggio – si legge in una nota diffusa dal servizio Infomobilità – hanno registrato ritardi fino a 180 minuti, mentre 2 treni sono stati limitati nel percorso e 3 treni regionali sono stati cancellati”.

Uno dei convogli cancellati era il regionale 22810 Orte-Perugia, con partenza prevista alle 7,07. Il servizio è stato riprogrammato con bus sostitutivi.

Alle 10,15 Rfi ha annunciato che la circolazione era tornata regolare.

5 febbraio, 2020