Era glaciale: ultimo “colorato” weekend con promozione speciale!

Viterbo - Sabato 15 e domenica 16 febbraio ultima occasione per poter ammirare gli splendidi scenari ricostruiti nelle sale delle scuderie Alessandro IV al palazzo dei Papi

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – Ci siamo, è l’ultima “chiamata”, l’ultima opportunità, poi la mostra Era glaciale partirà per un altro tour in giro per l’Europa.

Sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 sarà quindi l’ultima occasione per poter ammirare gli splendidi scenari ricostruiti nelle sale delle scuderie Alessandro IV al palazzo dei Papi di Viterbo.

ViterDino Eventi si congederà “temporaneamente” dal suo straordinario pubblico, 15mila visitatori hanno già visto questa splendida mostra, ma non finisce qui, proprio per questo ultimo weekend gli organizzatori hanno deciso di festeggiare il Carnevale con una iniziativa simbolicamente chiamata “Maschere in mostra”: chi verrà mascherato accederà con un biglietto ridotto a 4 euro.

Gli organizzatori Daniele Mautone e Davide Argentieri sono visibilmente soddisfatti: “Ringraziamo il pubblico che in questi mesi ci ha seguito e ha partecipato a questo meraviglioso evento didattico, culturale e turistico per la città di Viterbo, siamo felici di aver regalato ancora una volta un sorriso alle famiglie che hanno varcato il portone delle scuderie. Con i Dinosauri e con Era Glaciale abbiamo portato in città, in pochi mesi, 35mila visitatori, numeri stratosferici a beneficio della città intera per turismo, cultura e commercio, ma non finirà qui, continuate a seguirci per altre sorprese all’orizzonte”.

La mostra è composta da ambientazioni e scenografie di impatto con le ricostruzioni a grandezza naturale di animali estinti, come ad esempio il grande Mammut Primigenius presente con un adulto enorme, lungo 10 metri, largo 2 metri e alto 4 metri ed un cucciolo di pochi mesi, il rinoceronte lanoso, l’orso delle caverne, l’uro, la tigre dai denti a sciabola, il leone delle caverne, la iena e altri mammiferi estinti.

Nella mostra sono presenti anche alcune ricostruzioni sempre a grandezza naturale di ominidi ovvero i Neanderthal, molto suggestiva è la loro “casa” riprodotta. Poi Lyuba, la fedele ricostruzione di femmina di piccolo mammut deceduta c. 41.800 anni fa all’età di 30-35 giorni, ricostruita nell’esatta posizione e atteggiamento in cui fu rinvenuta. Poi ancora i fossili originali, denti di Mammut e strumenti di caccia e difesa e la meravigliosa sezione su Charles Darwin curata da Gea con il suo bosco didattico alla Tenuta Sant’Egidio di Soriano nel Cimino, poi la cosiddetta “sala delle emozioni”, una stanza con migliaia di disegni nei quali ci sono le emozioni vissute dai bambini all’interno della mostra.

La mostra vi ricordiamo è stata organizzata da ViterDino Eventi (società con la mission di realizzare eventi nel territorio viterbese), con il patrocinio dell’assessorato ai Servizi sociali e Politiche giovanili e dell’assessorato alla Cultura. E con la collaborazione di partner importanti: Diocesi di Viterbo, Archeoares, civico museo di storia naturale di Jesolo, associazione ricerca e conservazione ambientale Arca onlus, Tusciaweb e Tusciaweb academy e con lo straordinario supporto di Coldwell banker (FRG & Partner di Via Caioroli 28 Viterbo) e dell’associazione culturale e ambientale Gea (gestione e educazione ambientale) con il suo bosco didattico tenuta Sant’Egidio di Soriano nel Cimino, oltre ai partner ufficiali Dal peschereccio agrifish, l’hotel ristorante Acquarossa, Ranocchiari assicurazioni UnipolSai di Viterbo e la federazione provinciale Coldiretti di Viterbo.

Tutte le news su Facebook ViterDino Eventi.

ORARI

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio 2020 Ultimo weekend dalle ore 10 alle ore 18

La biglietteria chiude 30 minuti prima.

BIGLIETTI

Costo ingresso: € 6,00

Ridotto bambini: € 5,00 (dal metro di altezza ai 12 anni)

In Maschera: € 4,00

Info Line: tel. 3405567245 – 3665980909

ViterDino Eventi viterdino.eventi@gmail.com

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











11 febbraio, 2020