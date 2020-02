Tuscania - Hanno portato via oro e soldi e sono fuggiti - Sul caso indagano i carabinieri

Tuscania – Gli rubano in casa nel giorno del funerale della moglie

Ladri in azione a Tuscania in via Piansano. Sabato scorso, nel giorno in cui un anziano si trovava fuori casa per il funerale della moglie e ha trascorso il pomeriggio insieme ai familiari, delle persone si sono introdotte in casa sua.

I ladri – probabilmente a conoscenza dei movimenti dell’uomo e dei suoi familiari – hanno agito indisturbati portando via oggetti preziosi, monili in oro appartenuti all’anziana defunta e i soldi che i due coniugi tenevano in casa.

L’abitazione è stata completamente messa a soqquadro, ogni cassetto e ogni sportello è stato aperto per portare via più preziosi e soldi possibili.

Ancora da quantificare il valore esatto del bottino che hanno portato via i ladri.

Sul furto stanno indagando i carabinieri di Tuscania.

21 febbraio, 2020