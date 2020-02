Gli studenti del Meucci “Consiglieri comunali per un giorno”

Bassano Romano - Il progetto, sviluppato su 12 appuntamenti, si è concluso ieri con la simulazione di una seduta di consiglio presieduta e diretta dal sindaco Emanuele Maggi

Bassano Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Termina con un grande successo il progetto “Consigliere comunale per un giorno”.

Nato dalla sinergia tra Simona Barrovecchio, insegnante di diritto del Meucci (sede di Bassano Romano) e il consigliere comunale Alfredo Boldorini, il progetto si è concluso ieri con la simulazione di una seduta di consiglio comunale, presieduta e diretta dal sindaco Emanuele Maggi.

Ideato qualche mese fa, il programma ha interessato lo statuto, i regolamenti, con particolare riguardo a quello sul funzionamento del consiglio comunale, l’organigramma, le funzioni del segretario, i tre organi apicali (consiglio comunale, giunta e sindaco).

Particolare attenzione è stata posta alle disposizioni che regolano i lavori della seduta, al diritto di iniziativa del consigliere comunale, che è titolare di sindacato ispettivo, alle mozioni, alle interpellanze ed alle interrogazioni. Interessanti anche i temi relativi alla convocazione, alla distinzione delle sedute, all’ordine del giorno, alla notifica degli atti ed alle votazioni.

Snodatosi in 12 appuntamenti, con il sostegno dell’istituto della dirigente scolastica Bonelli e del comune, “Consigliere comunale per un giorno” non solo è stata una proposta innovativa che è stata molto apprezzata, ma è stata anche l’occasione per avvicinare i ragazzi alle istituzioni.

“Consigliere comunale per un giorno – ha detto Alfredo Boldorini – è stato un bel progetto, ben organizzato e che ha avuto un’ottima ricaduta sui ragazzi e sulla nostra società. Vedere tanti giovani in aula, presentare i punti all’ordine del giorno, fare interrogazioni e più in generale vivere le istituzioni ci ha davvero gratificato. Di questo devo fare i complimenti ai ragazzi per l’impegno e la condivisione. Ringrazio soprattutto la prof.ssa Simona Barrovecchio non solo per l’intesa ma anche per aver portato una ventata di freschezza. Ringraziamo anche il sindaco Emanuele Maggi per essere stato con noi: la sua presenza ha dato quel tocco di ufficialità all’evento finale”.

La giornata si è conclusa con un risvolto culturale con la visita a Villa Giustiniani.

21 febbraio, 2020