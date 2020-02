Gli sudenti dell’Istituto omnicompresivo di Orte tra i campioni del motocross mondiale

Cronaca - Domenica 9 febbraio saranno ospiti al circuito in occasione del terzo round degli Internazionali d’Italia

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Una selezione di studenti dell’Istituto Omnicompresivo di Orte saranno ospiti domenica 9 febbraio presso il Circuito Internazionale Motocross Città di Mantova in occasione del terzo round degli Internazionali d’Italia di Motocross.

Gli studenti, all’interno del percorso di social media management dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, gestiranno le dirette social Facebook e YouTube.

L’attività è stata avviata sperimentalmente il 28 gennaio scorso in occasione della prima gara di Riola Sardo. Il successo e l’incremento di visualizzazioni ha spinto gli organizzatori a far proseguire questa esperienza di successo che lega la scuola ad importanti realtà imprenditoriali locali e internazionali.

La diretta video sarà prodotta da Provideo di Viterbo, eccellenza locale nel settore della videoproduzione su richiesta di OffRoadPro Racing, importante produttore di eventi sportivi in ambito motociclistico.

Le precedenti dirette moderate dai ragazzi hanno avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni entrando addirittura nelle tendenze YouTube.

“Si tratta di un percorso che valorizza le capacità innate nel mondo dei social dei nostri ragazzi e che li avvicina al mondo del lavoro” ha commentato la dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte Prof.ssa Fiorella Crocoli.

Il percorso didattico degli studenti di Orte tratta ormai da anni le tematiche dei social network per incentivare da un lato l’aspetto di consapevolezza nell’uso di questo tipo di strumenti e dall’altro per aprire le prospettive del mondo del lavoro in un settore sempre più importante.

Istituto Omnicompresivo di Orte

