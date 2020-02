Gra, chiusura notturna per lavori della galleria Cassia

Roma - In corso interventi di ammodernamento degli impianti tecnologici

Viterbo – Continua l’attività di ammodernamento degli impianti tecnologici, avviata da Anas (Gruppo Fs Italiane) sull’autostrada A90 “Grande Raccordo Anulare di Roma”.

Gli interventi programmati per la galleria Cassia (km 9,20) riguardano la sostituzione delle lampade obsolete con Led di ultima generazione, al fine di ridurre i consumi, migliorare la gestione degli impianti, innalzare i livelli di sicurezza e potenziare la visibilità.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sono previste le limitazioni provvisorie al traffico esclusivamente in orario notturno: da oggi, 24 febbraio fino a venerdì 28 febbraio sarà chiusa al traffico la carreggiata interna con uscita obbligatoria su via Trionfale (n. 4) e rientro sul Gra allo svincolo Cassia, nella fascia oraria compresa tra le 21,30 e le 6 del giorno successivo.

24 febbraio, 2020