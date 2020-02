Gran premio internazionale del Marocco, per Valerio Grazini un nono posto a squadre

Sport - Tito a volo - A Rabat il viterbese ha conquistato anche un 13esimo piazzamento individuale

Rabat – (s.s.) – Valerio Grazini nono e 13esimo al Gran premio internazionale del Marocco di tiro a volo.

Il viterbese protagonista con la squadra di tap del direttore tecnico nazionale Albano Pera sulle pedane del club Les Chenes de Tir et de Loisirs, a cinque chilometri dal centro di Rabat.

Appena dietro al tarantino delle fiamme oro Mauro De Filippis (118/125), l’atleta dei carabinieri ha raggiunto il 13esimo piazzamento individuale con 117/125.

Davanti a tutti, alla gara di lunedì, un altro italiano: Daniele Resca, carabiniere di Pieve di Cento, entrato in finale con 122/125 +9 e primo assoluto con il punteggio finale di 47/50. Secondo il peruviano Alessandro De Souza Ferreira con 45/50 e terzo Massimo Fabbrizi con 36/40.

Ieri, invece, per Grazini è arrivato un buon nono posto nella competizione a squadre che ha chiuso la competizione. In coppia con Silvana Stanco il viterbese si è congedato con 132/150. A salire sulla vetta del podio a squadre la coppia di carabinieri formata da Federica Caporuscio e Daniele Resca, migliori delle qualificazioni con 143/150 e oro nel medal match più importante con 36/50.

“In una competizione di buon livello, in cui hanno gareggiato anche tiratori già confermati per i giochi di Tokio 2020 del prossimo luglio, i miei ragazzi hanno ottenuto un risultato molto interessante – spiega il dt Pera -. In tutto ho visto una buona tenuta psico-fisica, dato molto positivo ad inizio stagione. Sommando le medaglie degli uomini a quelle conquistate dalle donne sono contento. Un risultato non scontato, che conferma il buon lavoro che stiamo facendo e che ci da fiducia per il futuro”.

5 febbraio, 2020