Grazia Scuccimarra al teatro Don Paolo Stefani di Caprarola

Spettacolo - La satira e la comicità protagoniste sabato 22 febbraio in una nuova stand-up comedy

Caprarola – Dopo il successo del Barbiere di Siviglia, la variegata stagione del teatro Don Paolo Stefani di Caprarola prosegue con uno spettacolo all’insegna della satira, “Così impari”, scritto e interpretato da Grazia Scuccimarra e in scena sabato 22 febbraio alle 21. Musiche di Pino Cangialosi.

L’attrice, regista e comica da quarant’anni continua a lanciare strali con una satira pungente che non fa sconti, con l’intento di cogliere i paradossi della nostra esistenza e della società. Non ci sarebbe niente da ridere con i tempi che corrono, ma con lei si ride comunque: in “Così impari”, sua ultima esilarante fatica, l’interprete, coinvolgente e distaccata, ironica e spietata, consegna al pubblico le sue brillanti riflessioni, le sue critiche alla vita civile, alla classe politica, al mondo del lavoro, alla funzione del giornalismo, alla scuola, al consumismo.

Il pubblico le accoglie con grandi risate, un applauso dopo l’altro. Con comicità intelligente ed energia dirompente, la Scuccimarra conduce uno show scoppiettante: non un attimo di noia per il pubblico, non un attimo di riposo per una attrice col teatro nel sangue. Lo spettacolo è un turbine affascinante, caustico e divertente di pensieri collegati e ribaltati come una vera maestra della satira sa fare.

Chi la capisce la musica trap? Come diavolo funziona la presa usb? Perché ogni tanto lo smartphone fa partire le telefonate da solo? La donna di oggi deve essere aggiornata, tecnologica, perennemente connessa, smart, cool, social, una moglie efficiente, informata, moderna: ma quanto è difficile? Se c’è una cosa bella del tempo che passa è che a un certo punto si ha la libertà di dire quello che ci pare, perché l’età ce lo permette.

Sfogandosi e, se ce n’è bisogno, mandare tutti a quel paese. Grazia Scuccimarra torna in scena con una stand-up comedy sorprendente e moderna, esilarante ed efficace. Un’analisi lucida e senza filtri, un viaggio comico e cinico nel mondo che ci circonda. Due ore ininterrotte di risate che cambieranno per sempre il nostro punto di osservazione sulla realtà quotidiana.

18 febbraio, 2020