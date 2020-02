Good news - La dedica di Simona, a suo marito Giuliano Tosoni

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per Giuliano Tosoni da sua moglie Simona.

In questo giorno speciale in cui sei lontano da noi per lavoro, vorrei scriverti un piccolo messaggio, lo stesso che una notte d estate mi hai dedicato stringendomi forte:

“Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte: il primo per vedere il tuo viso, il secondo per vederti gli occhi, l’ultimo per vedere la tua bocca. E tutto il buio per ricordarmi queste cose mentre ti stringo fra le braccia”.

Grazie amore mio di far parte della mia vita è di quella dei nostri figli. Ti amo. Simona

14 febbraio, 2020