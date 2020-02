Greta e Salvini tra i protagonisti del Carnevale

Ronciglione - Grandissimo corso di gala tra due ali di folla

Ronciglione – Energia e partecipazione, la sartoria fine e la maestria dei carri. Il carnevale di Ronciglione è tornato e lo spettacolo ha lasciato a bocca aperta e senza fiato. Ancora una volta, e per la 327esima volta.

Il primo corso di gala del 2020 è stato un’esplosione di colori: dall’azzurro al bianco, dal rosso al viola. La varietà dei temi l’ha fatta da padrone. Ce n’era per tutti i gusti.

Anche quest’anno due ali di folla hanno accolto il trionfale corteo di mascherate e carri allegorici, aperto come sempre dalla banda cittadina “Alceo Cantiani” e dalle majorettes. Ronciglione ha dato tutto quello che aveva. E lo spettacolo è stato meraviglioso, da lasciare senza fiato.

Prima, la parata storica degli Ussari francesi, che nel 18esimo secolo attraversarono la città al seguito di Napoleone. Alla fine, tutti in piazza della Nave a ballare il tradizionale saltarello con la banda.

Alcuni carri del grandioso corso di gala sono stati realizzati dal maestro Rinaldo Capaldi. L’artista ronciglionese, dopo anni di corteggiamento da parte del comune, si è convinto a partecipare: ha curato per mesi e mesi la scuola di cartapesta, a cui in tanti si sono iscritti. E le allegoriche creazioni e sorprese non hanno tradito le aspettative.

Ha aperto il carro “Le regine del ghiaccio”, dedicato all’ambiente e a Greta Thunberg. Maestoso il carro di satira politica con Matteo Salvini vestito da astronauta su un razzo con su scritto “Mojito”.

Applausi per i coloratissimi personaggi dedicati a Rio. Scatenate, ballavano e lanciavano coriandoli le maschere dell’Incantesimo del carnevale.

Saltavano, esibendosi in acrobazie per tutto il percorso, i personaggi di Magia di colori.

La voglia di far festa ha prevalso su tutto. Dal pomeriggio al tramonto, le vie rinascimentali del centro si sono riempite di maschere. Uno spettacolo di alta sartoria. Ma largo anche alle idee e alla fantasia dei gruppi che, dato un tema generale, hanno lasciato il costume alla creatività e alla libera interpretazione dei partecipanti che l’hanno pensato, realizzato e personalizzato. Ne sono usciti capolavori.

Bellezza, ma anche divertimento. Il paese è tornato a vestirsi a festa: le colorate luminarie sono tornate a brillare, le bandierine a sventolare e sui balconi e sulle finestre sono rispuntati i bellissimi mascheroni, cartelloni colorati con le maschere della festa.

L’organizzazione, targata proloco e comune di Ronciglione, è stata impeccabile. Quella di stasera non è che la prima uscita del corso di gala. Per chi si fosse perso lo spettacolo, il bis è domenica prossima.

9 febbraio, 2020