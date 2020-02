Viterbo - Presentati, questa mattina alla Camera di commercio, il volume "Lazio active" e il portale "Tuscia sport & Leisure"

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – “Una guida con più di 30 attività sportive da praticare nel Lazio”. E’ così che Natalino Russo ha presentato, questa mattina alla Camera di commercio di Viterbo, il volume “Lazio active, guida agli sport nella natura”. Lui, Russo, è l’autore di un volume a quattro mani, scritto con Stefano Ardito, che si pone l’obiettivo di riunire diverse attività sportive praticabili nella regione Lazio. La “guida agli sport” è a cura di Unioncamere Lazio.

Nel corso della mattinata è stato anche illustrato il portale “Tuscia sport & Leisure”, progetto realizzato dalla Camera di commercio di Viterbo contenente percorsi e itinerari sportivi dedicati a quattro specialità: mountain bike, trail running, turismo equsetre, trekking.

A illustrare i due progetti il presidente della Camera di commercio Viterbo Domenico Merlani, il presidente di Unioncamere Lazio Lorenzo Tagliavanti, il presidente Comitato regionale Lazio Coni Riccardo viola, il console touring club Viterbo Vincenzo Ceniti e il segretario generale della Camera di commercio Viterbo Francesco Monzillo.

“Abbiamo scritto questa guida con entusiamo e fascinazione – ha raccontato Natalino Russo –. Ci siamo ritrovati a confrontarci a 360 gradi con tutte le attività che si possono praticare in una regione così ricca come il Lazio. E’ un lavoro che mette insieme per la prima volta in un unico volume tutte le attività sportive che si possono praticare nella natura della regione. All’interno troverete più di 30 attività”.

La guida è bilingue, in italiano e in inglese, e comprende attività come escursionismo, jogging, arrampicata su roccia, immersioni e tanto altro. Si va da attività sportive che possono essere praticate da soli e con un minimo allenamento ad attività che richedono la guida di istruttori qualificati o corsi di preparazione.

“Tante zone della nostra regione – ha aggiunto Natalino Russo – qualche volta vivono all’ombra di Roma. Una città bellissima e ricca che però nei prossimi anni potrebbe conoscere il fenomeno di overtourism. Questa guida vuole far scoprire anche altre zone da visitare e in cui poter praticare lo sport. Altro aspetto importante di questa guida è poi il progetto grafico. All’interno troverete molti contenuti fotografici, tutti forniti da associazioni sportive che operano sul territorio. Per alcune attività sono specificati dei veri e propri itinerari, per altre abbiamo aggiunto anche le competizioni. Una guida, insomma, che può farvi scoprire posti mai visti o farvi rivivere alcuni luoghi in chiave sportiva”.

In “Lazio active, guida agli sport nella natura” anche gli indirizzi a cui rivolgersi per imparare un nuovo sport o per continuare a praticare la propria attività preferita. Ci sono i recapiti di club e associazioni, ma anche guide e istruttori professionisti.

“L’Italia per quanto riguarda lo sport e il turismo – ha spiegato Lorenzo Tagliavanti – è un paese ambito a livello internazionale. Bisogna però perseguire almeno due obiettivi. Bisogna innanzitutto creare un turismo che non frequenti sempre i soliti posti, le solite città. Inoltre l’altro obiettivo è quello di non avere più un solo turismo di ‘attesa’, ma creare anche la domanda e dire che tipo di turista vogliamo. Una grande opportunità, per perseguire questi obittivi, ci viene data dal turismo sportivo. Alcune statistiche ci dicono che è un fenomeno presente e che porta le persone a sostare di più in un’area e questo perché un turista sportivo non vede solo i posti ma nei posti ci porta la sua passione. Alcuni dati ci dicono che l’8 per cento dei turisti che vengono in Italia possono anche praticare attività sportiva. Noi vogliamo arrivare a un 25 per cento, almeno“.

A intervenire poi Riccardo Viola. “Alcune delle discipline presentate nella guida – ha spiegato – fanno parte della famiglia del Coni. Sono contento di essere qui perché il compito del Coni è di promuovere lo sport sul territorio con qualsiasi disciplina. Inoltre non dobbiamo essere ‘Romacentrici’, ma far conoscere le bellezze di tutta la regione. È infatti tutta la nostra regione che merita attenzione particolare e lo sport, in tutte le sue sfaccettature, è un grande volano per i nostri territori. Questa è una guida che nasce con l’obiettivo di fare squadra con tutti gli attori presenti per valorizzare le nostre bellezze. Credo che tutte le varie associazioni qui presenti possano dare il loro contributo per migliorare e aggiornare questo volume”.

I saluti e i ringraziamenti sono poi stati affidati a Domenico Merlani. “Oggi nasce un nuovo progetto – ha detto Merlani – che riguarda il turismo sportivo. Siamo contenti di avere al nostro fianco Unioncamere Lazio. Conosciamo sempre più persone che per dedicarsi alla natura si spostano in vari territori. Sappiamo quindi che il turismo sportivo è attrattivo. Noi su questo punto, come territorio regionale, siamo un po’ indietro e oggi è un primo approccio per recuperare questo ritardo. Questa guida è primo passo. Un progetto che propone un’offerta che vale per tutto l’anno e non solo per una stagione”.

Vincenzo Ceniti ha poi chiarito come “la Camera di commercio è un punto di riferimento concreto a livello provinciale” e come “si trova ad affrontare un duplice problema, ossia stimolare la domanda di una nicchia e adeguare un’offerta a questa eventuale domanda”.

Il console touring club ha poi consegnato una guida touring club di Viterbo ai diversi relatori in sala.

La mattina è poi proseguita con la presentazione del portale “Tuscia sport & Leisure”, progetto realizzato dalla Camera di commercio di Viterbo. “Ci siamo concentrati su offerte da poter sviluppare sul territorio della Tuscia – ha spiegato Francesco Monzillo –. Con questo portale abbiamo scoperto moltissime associazioni che lavorano sul territorio. Qui in sala ne sono presenti 10, che ci hanno fornito dati e contenuti per il portale. Tutto in maniera gratuita”.

Quattro le attività specifiche del portale: mountain bike, trail running, turismo equsetre, trekking. Per ognuna itinerari e approfondimenti. Il portale sarà disponibile e attivo nei prossimi giorni.

“Nel sito – ha aggiunto Monzillo – per ogni sport sono specificati gli itinerari, l’accoglienza e gli eventi. Poi la parte finale della homepage è dedicata alle associazioni che hanno fornito i materiali. E’ presente anche una cartina interattiva”.

A concludere la mattinata è stato lorenzo Tagliavanti che ha invitato le associazioni e le istituzioni a farsi avanti per offrire nuovi spunti o eventuali modifiche alla guida.

Maurizia Marcoaldi

4 febbraio, 2020