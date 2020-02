New York - Diverse donne dello spettacolo hanno accusato l'ex produttore cinematografico di molestie e abusi

New York – Harvey Weinstein condannato per violenza sessuale e stupro.

L’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato per violenza sessuale contro una donna e per stupro nei confronti di un’altra.

La giuria di New York ha però assolto l’ex gigante di Hollywood dalle accuse di aggressione sessuale nei confronti di altre due donne, Miriam Haley e Jessica Mann.

Weinstein è stato al centro della campagna di accuse di violenze e molestie che ha dato via al movimento del Me too. Diverse le donne dello spettacolo che avevano dichiarato di avere subito molestie dal produttore.

Al momento non è stata ancora confermata l’entità della pena.

24 febbraio, 2020