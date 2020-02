“Ho chiesto un incontro a Conte, basta con questo teatrino”

Politica - Matteo Renzi (Iv) alza il tiro: "Siamo gli argini del buonsenso, continueremo o in maggioranza o all'opposizione"

Roma – “Ho chiesto un incontro a Conte, la prossima settimana mettiamo fine al teatrino, Italia Viva non vivacchia”. Matteo Renzi incalza, dopo la partecipazione a Porta a Porta.

“Italia viva si è caratterizzata in questi mesi come l’unico luogo di presentazione di proposte serie. Vogliamo un’Italia viva e non un’Italia che vivacchia.

Siamo stati gli argini del buonsenso, continueremo a farlo sia che stiamo in maggioranza sia che stiamo all’opposizione”.

Il leader di Iv ha parlato in conferenza stampa al Senato.

20 febbraio, 2020