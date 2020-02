Viterbo - In consiglio comunale Giulio Marini (FI) interroga l'assessore alla polizia locale Claudio Ubertini dopo la questione sollevata dal prefetto Giovanni Bruno sui varchi ztl non a norma

Viterbo – (p.p.) – “I cartelli al Corso sono regolari perché è area pedonale non ztl”. In consiglio comunale Giulio Marini (FI) interroga l’assessore alla polizia locale Claudio Ubertini dopo la questione sollevata dal prefetto Giovanni Bruno sui varchi ztl non a norma.

Proprio il prefetto, con una nota, aveva intimato al sindaco Giovanni Arena di disattivarli. Il capogruppo forzista è andato a fondo.

“Ho fatto – dice Marini – un’interrogazione all’assessore Ubertini per avere notizie sulla questione dei cartelli non a norma dell’area del Corso. Un provvedimento che ho fatto io 10 anni fa. Ho chiesto dunque se non fossero a norma da tutto questo tempo o solo ultimamente”.

Subito è arrivata la spiegazione: “L’assessore mi ha detto che c’è stato un disguido con chi ha fatto la verifica perché quella è un’area pedonale e non una ztl. Quindi – conclude – i cartelli sono ok”.

1 febbraio, 2020