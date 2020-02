“I professionisti della sanità meritano fiducia e rispetto”

Viterbo - Le scriventi organizzazioni sindacali ringraziano e rinnovano il loro sostegno alla categoria

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Le scriventi organizzazioni sindacali ritengono doveroso ringraziare e rinnovare il loro sostegno a tutti i professionisti che giornalmente, tra mille difficoltà, garantiscono l’assistenza sanitaria e il diritto alla salute di tutti i cittadini.

Uomini e donne che con abnegazione, professionalità ed umanità, lavorano giorno e notte per assicurare il diritto alle cure a tutta la popolazione.

Professionisti di indiscussa ed alta preparazione professionale, che costituiscono il motore primario per il funzionamento di quella sanità pubblica che è patrimonio di tutti i cittadini.

Questi nostri professionisti meritano quella fiducia e rispetto che è fondamentale per permettere loro di poter affrontare con coscienza e serenità scelte assistenziali e terapeutiche spesso difficili.

E’ un lavoro difficile e gravoso che nonostante la carenza di personale e le deficienze strutturali viene svolto con dedizione e passione e che si nutre necessariamente di quella empatia tra operatore sanitario e paziente che è alla base di ogni alleanza terapeutica.

Minare, a livello mediatico, questo fondamentale rapporto fiduciario non può che rappresentare un danno per tutti gli operatori sanitari e per tutti i cittadini.

Auspichiamo pertanto il ritorno ad un clima lavorativo sereno, lasciando esclusivamente a chi possiede gli elementi oggettivi e le competenze necessarie il giudizio sull’operato di questi professionisti.

Un ringraziamento particolare va infine ai professionisti del pronto soccorso che ancora una volta hanno dimostrato, in questi giorni difficili, la loro professionalità e la loro umanità. Grazie.

FP CGIL

FP CISL

FP UIL

FIALS

ANAAO -ASSOMED

FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SANITARI

CISL MEDICI

UIL MEDICI

CIMO

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI

SNABI SDS

21 febbraio, 2020