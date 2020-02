Idee chiare propone l’onorificenza per Salvatore Federici

Orte - È stato combattente, prigioniero e reduce di guerra - La richiesta è stata avanzata per il prossimo consiglio comunale

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – I consiglieri comunali di Idee chiare, Dino Primieri e Roberta Savoia, hanno presentato al presidente del consiglio comunale, in data odierna, la richiesta per l’inserimento nell’ordine del giorno del prossimo consiglio del conferimento di onorificenza al concittadino Salvatore Federici.

Combattente, prigioniero e reduce di guerra nel secondo conflitto mondiale, pluridecorato ed insignito della Medaglia d’onore nel gennaio del 2010, in tutti questi anni non ha mai smesso di essere esempio, memoria e testimonianza per noi, per i nostri figli e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di ascoltare la sua storia e quella dei suoi compagni che ha visto morire e ai quali ogni giorno, malgrado i tanti anni trascorsi, continua a dedicare un affettuoso e commovente pensiero.

Idee chiare Orte

12 febbraio, 2020