Cronaca - Incendio nel locale Via della Pace, gestito nella Grande Mela da Giovanni Bartocci, ristoratore 39enne di Ronciglione

New York – Il Lazio club di Ny distrutto dalle fiamme.

Incendio nel locale Via della Pace, gestito da Giovanni Bartocci, ristoratore 39enne di Ronciglione, che si trova nella grande mela da una oltre quindici anni. Proprio su Facebook ha lasciato un messaggio per dare la notizia.

“Siamo profondamente tristi – si legge – per il fatto che il nostro ristorante, Via della Pace, sia stato coinvolto in un incendio ieri.

Tutto è stato completamente distrutto, e non siamo riusciti a salvare i nostri preziosi oggetti.

Ci stiamo tenendo i bei ricordi di servire i nostri meravigliosi clienti e ricordiamo sempre i momenti divertenti che abbiamo condiviso durante un buon pasto.

A partire da ora, non siamo sicuri se continueremo con il nostro business ristorante. Vi teniamo aggiornati e siamo così grati per il vostro sostegno e il vostro amore”.

Il locale era meta di molti tifosi della Lazio che si ritrovavano per assistere alle partite della squadra.

12 febbraio, 2020