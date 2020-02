Cronaca - Marzo e Ciancolini (Rinnovamento Vitorchiano) intervengono sui disagi nella tratta Vitorchiano-Viterbo

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Non possiamo più aspettare. Non possiamo più far finta che non stia accadendo nulla. Era già successo la scorsa settimana, è accaduto anche due giorni fa: il servizio di trasporto pubblico, nella tratta Vitorchiano-Viterbo, ha lasciato a terra altre persone, facendo decidere al proprio personale chi far salire sul pullman e chi no, in modo del tutto arbitrario.

Abbiamo aspettato finora per parlare ancora di ciò che sta accadendo, perché abbiamo voluto credere al fatto che l’amministrazione comunale avrebbe preso in mano la situazione, divenuta insostenibile.

Probabilmente spronata anche dalla nostra richiesta, tempestivamente pubblicata su questo stesso portale non appena una delle già altamente insufficienti corse di collegamento Vitorchiano-Viterbo era stata soppressa, il sindaco Grassotti e i sui aiutanti si sono prodigati nel promettere attenzione, ma ancora non sembra sia stato fatto nulla di efficace a riguardo.

Probabilmente non è così importante per chi ha gli strumenti per muoversi con mezzi privati, ma noi siamo qui a sottolineare che non solo i diritti di tutti devono essere sostenuti e il benessere di tutti perseguito, ma che una mobilità che non parta dal miglioramento del servizio di trasporto pubblico è da considerarsi anacronistica e insostenibile, sia dal punto di vista ambientale, che economico, che sociale.

Lo abbiamo già scritto allora, lo ribadiamo qui: il nostro “Borgo sospeso” rischia di diventare “borgo isolato”, se chi di dovere continua a non occuparsi della faccenda.

Dal canto nostro, non smetteremo di fare ciò che è in nostro potere e, aspettando che anche quelli dell’amministrazione Grassotti decidano di muoversi, dopo aver perso tempo a valutare se sia conveniente o meno rispetto alle lorostrategie politiche, noi chiediamo un incontro con il prefetto per un eventuale esposto di interruzione di servizio.

Alessio Marzo

Gemini Ciancolini

Rinnovamento Vitorchiano

5 febbraio, 2020