Londra - Ieri sera festa in piazza a Westminster Square allo scoccare della mezzanotte

Londra – Il Regno Unito è fuori dall’Unione Europea.

Ieri sera, festa in piazza a Londra a Westminster Square, sfociata nel canto dell’inno nazionale, fuochi d’artificio e bandiere al vento.

Un conto alla rovescia ha portato alla mezzanotte del primo febbraio, poi il suono registrato del Big Ben e la festa in piazza.

Il Regno Unito esce, ammainate le bandiere, ma adesso, si passa in un periodo transitorio in attesa degli accordi definitivi, da stilare in un periodo molto ristretto.

1 febbraio, 2020