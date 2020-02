“Il ruolo dell’avvocato in tempi di crisi”, convegno di studi all’Unitus

Viterbo - Oltre 250 partecipanti all'evento organizzato da Concilia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo aver predisposto nel 2019 altri eventi simili in alcune tra le maggiori città italiane, tra cui Roma e Milano, grandissimo successo anche a Viterbo per il Convegno di Studi organizzato ieri da Concilia per festeggiare i suoi 20 anni di attività presso l’Aula Magna dell’Università della Tuscia.

Oltre 250 partecipanti hanno dato lustro ad un evento unico che ha portato anche il territorio della Tuscia a festeggiare ed apprezzare le attività di uno dei primi organismi di mediazione e Adr d’Italia, conosciuto e stimato anche all’estero.

Il fondatore Alessandro Bruni ha introdotto i lavori, intrattenendosi sulle attività di Concilia sviluppate in questi primi 20 anni in Italia ed all’estero.

Il convegno, magistralmente coordinato da Rosita Ponticiello, mediatrice senior di Concilia e presidente della camera civile di Viterbo, ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, di illustri esponenti locali del mondo dell’università, avvocatura, economia, politica.

L’evento, coorganizzato con la European branch del chartered institute of arbitrators, è stato impreziosito dalla presenza istituzionale del rettore Stefano Ubertini, del sindaco Giovanni Maria Arena e dell’assessore alle Politiche sociali e rapporti con l’università Antonella Sberna.

Tra i relatori: il presidente dell’ordine degli avvocati Marco Prosperoni, Andrea Genovese, Barbara Aquilani, la giudice Daniela Bianchini del tribunale per i minori di Roma, il tesoriere dell’ordine Claudia Caporossi e Daniele Sabatini.

Oltre all’università della Tuscia, comune di Viterbo e ordine degli avvocati di Viterbo, hanno fornito il loro graditissimo patrocinio la camera civile di Viterbo, la sezione italiana di Gemme, raggruppamento europeo dei magistrati per la mediazione, l’Aiga, sezione di Viterbo rappresentata da Angelo Poli, l’Aiaf sezione di Viterbo rappresentata da Elisa Tosini, il Rotary club di Viterbo, la Fidapa di Viterbo e il Soroptimist di Viterbo.

Staff di Concilia

4 febbraio, 2020