Viterbo - È la prima donna a ricoprire questo ruolo

Viterbo – (g.f.) – Ilaria Bocci nuovo presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Viterbo.

Quarant’anni, nel consiglio dell’ordine da sette, è la prima donna nella Tuscia a ricoprire questo ruolo.

Al rinnovo delle cariche lo scorso 31 gennaio, la scelta è caduta su di lei. “Lavoro e vivo a Viterbo da più di dieci anni – spiega Bocci – facevo già parte dell’ordine e con il rinnovo delle cariche mi è stata affidato l’incarico”.

Da vice a presidente, di un organismo che conta circa settecento iscritti.

“Forniamo assistenza, formazione erogata durante l’anno, aggiornamento professionale”. In un settore che come altri deve fare i conti con le sue difficoltà.

“L’attività professionale è in forte calo, la crisi edilizia si fa ancora sentire.

Nel nostro ordine, però, non ci sono solo ingegneri edili, ma anche in altri settori, gestionale, meccanica. Lavorano spesso all’interno di aziende in questi settori, non tanto sul territorio ma all’esterno. Diversi iscritti a Viterbo svolgono la loro attività al di fuori della provincia”.

Fuori dai confini provinciali l’ordine è proiettato da diverso tempo. “Con il presidente uscente – ricorda Bocci – insieme a Rieti e Terni abbiamo costituito il RiViTer, con i tre ordini limitrofi insieme per confrontarci sull’operato, collaborare e avere maggior opportunità.

Del resto, sempre in quest’ottica Viterbo fa parte della federazione dell’ordine Lazio, insieme a Rieti, Frosinone, Roma e Latina”.

19 febbraio, 2020