“Impianti sportivi, è una sfida gravosa ma che verrà superata”

Orte - Il sindaco Giuliani in risposta alla segretaria del Pd Antonella Claudiani

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Gli impianti sportivi di Orte da decenni necessitano di un intervento straordinario di manutenzione.

La minoranza del Pd segnala situazioni critiche che l’amministrazione conosce e si è impegnata a risolvere.

E’ una sfida gravosa ma che verrà superata.

In merito al palazzetto ed ai suoi spogliatoi, gli impianti idraulici sono ormai usurati e sono previsti, al termine della stagione agonistica, lavori straordinari di ristrutturazione (interventi tampone non sembrano essere risolutivi).

Il palazzetto purtroppo fu progettato senza prevedere un impianto di riscaldamento (cosa che sembra davvero inconcepibile) e senza un adeguamento degli spogliatoi.

Per il riscaldamento, prossimamente, si procederà ad effettuare i lavori per la sua realizzazione per rendere il palazzetto adeguato agli standard richiesti dalle federazioni.

Discorso diverso meritano il resto degli impianti.

Vi sono stati dei ritardi nella progettazione che non hanno consentito di avviare i lavori nei tempi previsti (questo è oggettivo), tuttavia al termine della stagione sportiva, potranno finalmente iniziare i lavori che daranno allo stadio un volto totalmente nuovo.

Questo impegno preso in campagna elettorale verrà mantenuto.

Va però precisato che, contrariamente da quanto sostenuto dal Pd, per quanto riguarda la zona degli impianti sportivi gli interventi sono stati molteplici.



È in corso di realizzazione un nuovo campo di beach volley vicino la piscina comunale, sono stati realizzati nuovi spogliatoi vicino i campi da tennis, è stata sistemata la strada vicino agli impianti (che oramai presentava un grosso rischio per la sicurezza degli studenti e degli sportivi) e da ultimo è stato realizzato un nuovo parco vicino la pista di pattinaggio.

Spiace che queste cose siano sfuggite al Pd e pure fino ad ora non erano mai state realizzate.

Le critiche costruttive sono sempre ben gradite ma le esternazioni del Pd appaiono meramente strumentali.

Ad ogni modo, sugli impianti sportivi c’è tanto lavoro da fare e questa amministrazione intende restituire ai cittadini una realtà che consenta a tutti di praticare sport nelle migliori condizioni possibili.

Angelo Giuliani

Sindaco di Orte

Diego Bacchiocchi

Assessore allo Sport

23 febbraio, 2020