“In isolamento chi arriva dall’Italia”

Londra - Disposizioni del Foreign Office per chi arriva dal Nord del paese e dalle zone rosse

Londra – “Isolamento per chi arriva dall’Italia”. A imporlo, per una durata di 14 giorni e a scopo precauzionale รจ la Gran Bretagna a chi arriva dal Nord Italia e si presenti con sintomi anche leggeri. A stabilirlo, il Foreign Office.

Quarantena obbligata per tutti, anche in assenza di sintomi, per chi viene dai comuni di Lombardia e Veneto isolati dal governo italiano.

Nel frattempo in Sicilia restano in quarantena stretta nelle stanze di un hotel a Palermo i compagni di viaggio della turista bergamasca positiva al Coronavirus. Sono controllati a vista dalla security e non possono allontanarsi.

25 febbraio, 2020