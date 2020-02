“In quarantena chi arriva dal Nord Italia”

Coronavirus - Ordinanza del presidente della regione Basilicata

Potenza – In quarantena chi arriva da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria.

Lo prevede un’ordinanza del presidente della regione Basilicata Vito Bardi, rivolta a tutte le persone che rientrano nel territorio regionale.

“Tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni – si legge nel provvedimento – dovranno rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti servizi di sanità pubblica.

I sindaci di tutti i comuni della Basilicata, in collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali censiranno i cittadini provenienti da queste regioni”.

Sono intanto attesi per oggi i risultati dei test su due casi sospetti a Nettuno.

24 febbraio, 2020