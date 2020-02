Roma - Sul posto diverse squadre di pompieri - Fumo nero in tutta la zona interessata

Roma – Incendio in una fabbrica di materiale ferroso, al lavoro diverse squadre di pompieri.

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Colleferro stanno intervenendo dalle prime ore dell’alba in via Casilina a Roma per spegnere un violento incendio in un’attività industriale.

Le fiamme sarebbero divampate in un’attività che tratta recupero e commercio di materiali ferrosi.

Da quanto si apprende, oltre a diverse autobotti di competenza, sono state inviati sul posto altri mezzi speciali come botti kilolitriche e il carro schiuma.

Nella zona interessata dall’incendio si sarebbe diffuso molto fumo nero che avrebbe avvolto tutta la zona e il centro abitato.

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per capire le cause dell’incendio.

A dare la notizia anche l’account twitter dei vigili del fuoco. “Sei squadre – si legge nel tweet – al lavoro dall’alba di oggi a Colleferro (Rm) per un incendio in un’azienda per il recupero di materiali ferrosi: fiamme sotto controllo, intervento in corso”.

1 febbraio, 2020