Vitorchiano, incentivi per chi apre nuove attività nel centro storico

Comune - Il sindaco Grassotti: "Vogliamo contrastare con forza lo spopolamento e il depauperamento del tessuto economico"

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Riduzioni fiscali e agevolazioni per favorire nuove aperture all’interno delle mura e rivitalizzare il borgo.

Sempre in vigore a Vitorchiano le misure adottate dal Comune fin dal 2017 per incentivare l’apertura di attività commerciali nel centro storico.

In particolare, grazie a una specifica modifica al regolamento comunale per l’applicazione della Iuc, sono previste riduzioni relative alla Tari: del 10% ai locali utilizzati per l’esercizio di attività commerciali o professionali situate all’interno delle mura; del 50% alle nuove attività che apriranno entro le mura, per il primo anno di iscrizione.

L’erogazione della riduzione fiscale è gestita dall’ufficio tributi in modalità di rimborso, restituendo la cifra corrispondente alla percentuale della riduzione, dopo che l’impresa avrà pagato per intero l’avviso di pagamento corrispondente. Come avvenuto lo scorso anno, l’assessorato al bilancio, tributi e sviluppo economico invierà a ciascuna attività una lettera contenente i requisiti per accedere alla riduzione ed il modulo per richiedere il rimborso.

Queste azioni si aggiungono a quelle già introdotte dal 2016, anno in cui è stata modificata al ribasso l’aliquota Tasi del 60% per le categorie D1, D7 e C3 (ridotta al minimo consentito per legge) e, per le stesse categorie merceologiche, dell’Imu.

“Si tratta di precise agevolazioni e iniziative – dichiara Annalisa Creta, assessore al bilancio – che questa amministrazione ha voluto fin dal suo insediamento per dare una boccata d’ossigeno alle attività che più hanno sofferto e soffrono tuttora la crisi economica. Nei prossimi mesi sono allo studio ulteriori misure per rivitalizzare e valorizzare il centro storico di Vitorchiano, cercando di incentivare sia nuove aperture sia il mantenimento delle attività commerciali all’interno delle mura del borgo”.

“Vogliamo contrastare con forza – interviene il sindaco Ruggero Grassotti – lo spopolamento e il depauperamento del tessuto economico e commerciale del borgo e ci sono stati risultati importanti, come l’esperienza del progetto AiR, promosso e implementato da una rete di 35 imprese, che ha portato sul territorio un contributo di 100mila euro da parte della Regione Lazio, di cui il Comune di Vitorchiano era soggetto beneficiario.

Il progetto è terminato ma la rete è sempre attiva e stiamo predisponendo una serie di misure volte a preparare la rete stessa a partecipare a un nuovo bando che la Regione stessa ha già annunciato e che sarà finalizzato da fare seguito alle azioni già intraprese da parte di reti esistenti”.

3 febbraio, 2020