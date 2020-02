Incetta di medaglie per Alberto Bocci

Sport - Vitorchiano - Ai campionati regionali Fisdir a Pontinia l'atleta della Dimensione nuoto Asd ha conquistato due ori e un argento

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Periodo di gare un po’ per tutti gli atleti della piscina Dimensione nuoto Asd di Vitorchiano.

Lo scorso fine settimana è stato il turno di Alberto Bocci, pluricampione nazionale in varie discipline e in acque libere, a confrontarsi con gli atleti del Lazio.

Alberto da settembre fa parte della squadra Master guidata dal tecnico Matteo Cannata. Akberto, dal primo allenamento, si è inserito benissimo ed è molto entusiasta del gruppo.

Domenica 16 febbraio si sono disputati a Pontinia, presso la piscina Acquaria, campionati regionali Fisdir per categoria e il giovane ha partecipato nella categoria Agoniso Open S14 qualificandosi primo nella gara di 50 metri Sl; vince il secondo oro nei 100 metri misti, gara nuova per lui, migliorando di circa 10 secondi sul tempo di iscrizione. Infine, nella terza gara i 100 metri SL, si è scontrato con atleti della nazionale paraolimpica, ma mantenendo la sua grinta si piazza secondo conquistando un bell’argento che lo carica di entusiasmo per le prossime gare.

Ora è tornato ad allenarsi con i compagni della piscina Dimensione nuoto Asd di Vitorchiano, preparando i prossimi campionati regionali che si svolgeranno a metà marzo a Fiuggi.

Il presidente Federico Ferrari è orgoglioso di avere un atleta come Alberto nel proprio centro sportivo.

Dimensione nuoto Asd di Vitorchiano

20 febbraio, 2020