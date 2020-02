Viterbo - Intervento di vigili del fuoco e polizia locale

Viterbo – Incidente fra tre auto sulla Cassia Nord.

Intervento di vigili del fuoco e polizia locale sulla Cassia Nord, nei pressi del bivio per la Martana.

Per cause ancora d’accertare, tre auto si sono scontrate.

La polizia locale è intervenuta per i rilievi, per appurare la dinamica dell’incidente e per gestire la viabilità.

I vigili del fuoco sono invece entrati in azione per mettere in sicurezza una della auto incidentate, che era alimentata a gpl.

16 febbraio, 2020