Incidente mortale sulla Salaria, strada chiusa al traffico

Roma - Interrotta la circolazione in entrambe le direzioni - Coinvolti due veicoli

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La strada statale 4 Salaria è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso in seguito a un incidente mortale al km 48,300 in località Nerola.

L’incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di una persona e la morte del conducente di uno dei veicoli.

Sono presenti deviazioni in loco su viabilità locale.

Sul posto oltre al personale del 118 è presente la polizia stradale e il personale Anas, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas

18 febbraio, 2020