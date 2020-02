Incontro pubblico su Mes e politiche economiche dell’Ue

Politica - Sabato 8 febbraio alle 16,30 nella sala Neruda di Civita Castellana

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 8 febbraio alle 16,30 nellala sala P. Neruda di Civita Castellana si terrà un incontro pubblico sul tema del Mes e delle politiche economiche dell’Unione europea al quale saranno presenti l’economista Domenico Moro e l’ex parlamentare europeo Roberto Musacchio.

Abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa per dare una corretta informazione ai cittadini in merito alla riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) e sulle conseguenze causate dalla sua approvazione, che rischia di dividere ancor di più l’Unione europea tra paesi virtuosi e paesi in debito,con quest’ultimi che saranno sempre più stretti nella morsa dei diktat economici dettati da Bruxelles, e sulla politica economica generale dell’Europa.

Riteniamo fondamentale ribadire che, dopo i fallimenti delle politiche ultraliberiste imposte dalla Troika, le ripetute crisi economiche e sociali che hanno colpito gli stati membri e la Brexit è necessaria per la sinistra una seria riflessione incentrata sul come sia possibile rompere la gabbia dei trattati europei e cambiare radicalmente le regole del gioco, in quanto è ormai evidente che all’interno dei parametri economici, sempre più vincolanti e stringenti, non si possa costruire un’Unione libera che salvaguardi i diritti dei lavoratori e dei popoli europei.

Circolo E. Minio – Rifondazione comunista Civita Castellana

Collettivo Spazio politico 1921

6 febbraio, 2020