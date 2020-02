“Inquinamento del litorale, preoccupati dall’impianto di piscicoltura”

Ambiente - Scrive l'associazione per il Lido di Tarquinia "più"

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Stiamo seguendo con rinnovato e preoccupato interesse l’ultima novità riguardante l’installazione di un impianto di piscicoltura off shore previsto nel tratto di mare fra Punta S. Agostino e Punta della Mattonara antistanti Civitavecchia e adiacenti le coste del litorale tarquiniese.

Riportiamo in breve l’ultimo atto di una questione che si trascina dal 2003 e che vede ora autorizzato il citato impianto da parte della Regione Lazio e la relativa reazione del comune di Tarquinia che chiede la riapertura di una conferenza di servizi sull’argomento cui partecipare come parte in causa per cercare di rimontare la situazione per la quale sono scaduti i termini di ricorso al Tar.

Siamo vivamente preoccupati per le decisioni regionali infatti ad impianti con alto impatto d’inquinamento già esistenti quali la centrale a carbone di Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia si aggiungono il progetto di un termovalorizzatore in località Pian D’Organo-Pian dei Cipressi nel comune di Tarquinia e la trasformazione dell’allevamento di pesce a terra già esistente a Civitavecchia nel nuovo impianto di piscicoltura.

Basterebbe tenere presente soltanto l’annosa situazione dell’inquinamento del litorale tarquiniese proveniente dal fiume Marta per sentirsi in dovere di mettere in atto per questo tratto di costa laziale solo soluzioni di bonifica e non dare il via a progetti di altre fonti inquinanti.

Come sempre ci proponiamo per dare il nostro appoggio concreto a tutte le iniziative che il comune di Tarquinia riterrà di dover prendere in proposito per la difesa del territorio.

Associazione per il Lido di Tarquinia “più”



19 febbraio, 2020