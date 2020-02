Istanbul, aereo esce di pista e si spezza in tre parti

Turchia - Il velivolo arrivava da Smirne - Ignote le cause dell'incidente

Turchia – Aereo esce di pista nella fase di atterraggio e si spezza in tre tronconi. L’incidente è avvenuto all’aeroporto di Sabiha Gokcen di Istanbul.

Il velivolo, un Boeing 737-86j della compagnia turca Pegasus Airlines, era in arrivo da Smirne. Come riferito dal ministro dei trasporti, Cahit Thuran, non ci sono vittime, ma solo feriti.

I passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo attraverso le spaccature provocate sulla fusoliera.

A bordo dell’aereo è scoppiato un incendio, che è stato subito domato.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente.

BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7 — BNO News (@BNONews) February 5, 2020





5 febbraio, 2020