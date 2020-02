Internazionali d’Italia, Lupino quinto a Mantova

Sport - Motocross - Ottima prova del viterbese nell'ultima gara del precampionato - Adesso tre settimane di pausa, poi il via al mondiale

Mantova – (a.c.) – Alessandro Lupino chiude in grande crescendo il suo precampionato. Nella terza e ultima prova degli Internazionali d’Italia, il torneo di preparazione alla stagione nazionale e internazionale, l’ex campione italiano ha conquistato il quinto posto.

Sulla pista di Mantova, Lupino si è messo in luce soprattutto nella finale Supercampione, in cui è scattato al quarto posto ed è rimasto per alcuni giri attaccato ad Antonio Cairoli, per poi cedere a Ivo Monticelli e chiudere quinto.

Nella prima manche, il pilota del team Yamaha Gebben aveva dovuto recuperare una partenza disastrosa e dalla ventesima posizione è risalito fino alla decima.

Nella classifica finale degli Internazionali d’Italia Lupino è decimo nella Mx1 e ottavo nella Supercampione.

Ora il programma del precampionato prevede altre tre settimane di allenamenti, prima della trasferta in Gran Bretagna, dove il 1 marzo prenderà il via il campionato del mondo. Il campionato italiano, invece, scatterà il 15 marzo da Cingoli.

A Mantova, nella classe 125 under 18, era in gara anche il giovane del moto club Tuscia Racing Valerio Lata. Il talento della Ktm è stato penalizzato da cattive partenze e cadute e non è andato oltre il tredicesimo posto di giornata. In campionato ha chiuso sesto.

11 febbraio, 2020