Internazionali d’Italia, segnali di ripresa per Lupino

Sport - Motocross - Nella seconda prova di Ottobiano il viterbese coglie un decimo e un undicesimo posto - Valerio Lata ancora sesto nella 125

Ottobiano – (a.c.) – Bilancio sostanzialmente positivo nella seconda prova degli Internazionali d’Italia di motocross per Alessandro Lupino. Sulla pista lombarda di Ottobiano, il viterbese si è mostrato in ripresa dopo la disastrosa uscita della settimana scorsa a Riola Sardo e ha portato a casa due piazzamenti ancora lontani dagli obiettivi iniziali, ma comunque incoraggianti.

Lupino si è messo in luce soprattutto nella prima manche, in cui ha indovinato una partenza perfetta e ha condotto la gara per un giro, davanti al campione del mondo Gajser.

Un po’ di prudenza su un tracciato molto difficile e una condizione fisica ancora da perfezionare non hanno permesso al portacolori della Yamaha di tenere il passo dei primissimi, così Lupino ha perso gradualmente posizioni e ha tagliato il traguardo decimo.

Gara attendista anche nella finale Supercampione, in cui il Lupo si è tenuto sempre abbottonato intorno alla decima posizione, per concludere undicesimo.

In pista a Ottobiano anche Alessandro Brugnoni, che ha fatto il suo debutto stagionale. Per il civitonico, pilota del team Inr Marchetti, un 25esimo posto nella manche Mx1, che gli ha impedito di accedere alla Supercampione (in cui corrono solo i primi 20 di ogni classe).

Per il giovane Valerio Lata, impegnato nella classe 125 under 18, di nuovo un sesto posto assoluto, come la settimana scorsa a Riola Sardo. Il portacolori del moto club Tuscia Racing ha mostrato nuovamente le sue grandi doti di guida, e per il momento tanto basta: il tempo per sviluppare i muscoli e l’esperienza non gli manca certo.

Domenica prossima a Mantova la terza e ultima prova degli Internazionali d’Italia. Poi per Lupino e soci altre tre settimane di preparazione, prima di cominciare il campionato del mondo in Gran Bretagna. Il campionato italiano, invece, partirà il 15 marzo a Cingoli, nelle Marche.

4 febbraio, 2020