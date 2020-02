Progetto “anti digital divide”, navigazione illimitata ad altissima velocità a soli 14,90 euro al mese

Internet - L'iniziativa vede protagonisti il gruppo Vestri e il gestore Windtre - Possono accedere all'offerta i residenti di Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bomarzo, Cellere, Civitella d'Agliano, Farnese, Graffignano e Onano

Viterbo – sponsorizzato – Vista la richiesta sempre crescente della connessione internet ad alta velocità, nasce un progetto esclusivo per alcuni comuni della provincia di Viterbo che vede coinvolti il gruppo Vestri ed il gestore Windtre.

Si tratta di un’offerta studiata per offrire a privati ed aziende una connessione internet ad altissima velocità basata sulla tecnologia Lteplus, che offre navigazione illimitata a soli 14,90 euro al mese, per sempre.

In questo modo la larga banda si rende disponibile per le applicazioni quotidiane di casa e aziende, come ad esempio il collegamento dei registratori fiscali telematici previsto dalla vigente normativa.

Possono accedere all’offerta solo i residenti nei seguenti paesi:

Barbarano Romano

Bassano in Teverina

Bomarzo

Cellere

Civitella d’Agliano

Farnese

Graffignano

Onano

Piansano

Non è prevista alcuna installazione perchè il dispositivo wi-fi viene fornito subito al cliente. L’attivazione è immediata e si effettua solo presso i punti vendita Windtre situati nel centro commerciale Conad (Decathlon) o in viale Trento.

Info Whatsapp: 331 2002006

Informazione pubblicitaria

6 febbraio, 2020