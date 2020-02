Viterbo - Il consigliere Pd Alvaro Ricci chiede di intervenire al più presto per ripristinare la regolare circolazione in via Belluno dove si procede a senso alternato a causa di lavori

Viterbo – (p.p.) – “Intollerabile bloccare una via per più di quindici giorni”. Il consigliere Pd Alvaro Ricci chiede di intervenire al più presto per ripristinare la regolare circolazione in via Belluno, dove si procede a senso alternato per dei lavori. Due settimane sono troppe, per Ricci, oltre non si può andare.

“E’ comprensibile – dice Ricci – che quando si fanno dei lavori sulle strade, si possano arrecare disagi, ma quando le occupazioni di suolo pubblico interessano strade centrali per la viabilità, credo serva un po’ di attenzione in più.

Bisogna intervenire, perché ne va della regolare circolazione della città. Non è che per evitare un ponteggio si può bloccare una via per un mese.

La fila ieri arrivava all’altezza delle due rotatorie, sia a salire che a scendere. Un passaggio completamente congestionato.

Capisco le esigenze del condominio e di chi lavora, ma non ci può rimettere chi circola sulla strada”.

Ricci invita “il sindaco, i Lavori pubblici e i vigili urbani a fare qualcosa affinché la circolazione venga riportata alla normalità. Oltre quindici giorni non si può andare, è intollerabile.

Ho ricevuto chiamate dai cittadini che lamentano il problema, mi hanno contattato gli stessi residenti di via Belluno. Basta – conclude – è ora di intervenire”.

21 febbraio, 2020