“Inverosimile avere certe cifre per un comune con meno di 1000 abitanti”

Latera - Il sindaco Francesco Di Biagi commenta i dati della ricerca pubblicata da Infodata sui contratti pubblici relativa al 2018

Latera – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco di Latera Francesco Di Biagi sui dati della ricerca sui contratti pubblici di Infodata relativa al 2018.

A seguito del vostro articolo, pubblicato in data odierna, riguardante i contratti pubblici, terrei a fare delle precisazioni nella mia qualità di sindaco di Latera. Quanto indicato appare assolutamente destituito di qualsivoglia fondamento e fa riferimento a dati non corretti.

Come amministrazione comunale, ci sarebbe piaciuto avere a disposizione cifre del genere, ma per la nostra realtà di comune con meno di 1000 abitanti, ci sembra poco praticabile e poco verosimile.

Senza dimenticare che operiamo in amministrazione trasparente e tali spese sarebbero comunque state di pubblico dominio.

Per correttezza, per non dare un’immagine distorta dell’operato dell’amministrazione comunale, che sempre si è ispirata ai principi di economicità efficienza e trasparenza, ritengo opportuno far presente quanto detto sopra e in modo particolare tranquillizzare i concittadini di Latera sulla corretta attività amministrativa del comune.

Francesco Di Biagi

Sindaco di Latera

I dati sono usciti sul Sole 24 ore, sarebbe utile a questo punto che la precisazione fosse fatta alla fonte. Solitamente autorevole.

Redazione Tusciaweb

18 febbraio, 2020