Istituita la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”

Tarquinia - Il circolo Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della mozione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il circolo Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della mozione sull’istituzione dei festeggiamenti per la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”.

A inizio gennaio avevamo proposto al consiglio comunale e all’amministrazione, tramite il nostro consigliere comunale Alberto Riglietti, l’istituzione dei festeggiamenti per il 3 dicembre della “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, un impegno concreto che chiedevamo al sindaco e all’amministrazione comunale.

Ringraziamo per la sensibilità tutto il consiglio comunale che ha voluto per conto dei loro capigruppo e dell’assessore Iacobini nella commissione apposita portare ulteriori suggerimenti e che in consiglio ha approvato la mozione all’unanimità.

Sostenere, valorizzare e incentivare l’inclusione delle persone disabili all’interno della società contrastando ogni forma di discriminazione è un tema che ci sta particolarmente a cuore.

“Esprimo soddisfazione personale e istituzionale nel vedere approvata, all’unanimità, l’istituzione dei festeggiamenti della giornata del 3 Dicembre – conclude il consigliere comunale Riglietti – una mozione presentata da Fratelli d’Italia e condivisa con tutti i colleghi, che ringrazio, che fa prendere al Comune impegni importanti”.

Fratelli d’Italia Tarquinia

29 febbraio, 2020