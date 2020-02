Italiani indoor, Schertel nona nel salto in alto e Tomasicchio 11esimo nei 60 metri

Sport - Atletica leggera - Ottimi piazzamenti per i viterbesi ai campionati di Ancona - Buon esordio anche per Pieragostini, sempre nei 60 metri

Ancona – (s.s.) – Gare emozionanti agli Assoluti indoor di Ancona.

Nel weekend appena passato al PalaIndoor sono andati in scena i campionati italiani che hanno assegnato 28 medaglie.

Tra i protagonisti, nella carica dei circa 500 atleti iscritti, anche tre viterbesi che hanno portato a casa ottimi risultati nelle rispettive discipline.

Per Eleonora Schertel è arrivato un nono posto nel salto in alto femminile con la misura di 1,75, la stessa ottenuta all’ultimo meeting indoor di fine gennaio sempre ad Ancona. Sessa misura dell’atleta del Cus Perugia, ma con più punti, per Desiree Rossit (fiamme oro Padova), Rebecca Pavan (Assindustria sport Padova) e Maria Teresa Rossi (Geas atletica) mentre il primo posto è andato a Elena Vallortigara (carabinieri) con 1,96.

Undicesimo posto generale nei 60 metri, invece, per Giovanni Tomasicchio. Per l’atleta della Libertas Orvieto un terzo posto nella prima batteria con 6.87 e un quinto posto nella semifinale 1 con 6.92 che non gli ha consentito di accedere alla finalissima.

Buon esordio per Alessio Pieragostini sempre nei 60 metri. Il giovane velocista dell’Atletica Vetralla ha chiuso la quarta batteria con 7.02 ed è tornato a casa con una grande dose di esperienza per le prossime manifestazioni. A vincere il titolo dei 60 metri il primatista italiano Filippo Tortu con 6.73.

