Coronavirus - E' uno dei 5 connazionali che si trovavano sulla Westerdam - La Russia sospende l'ingresso di cittadini cinesi nel suo territorio

Sanremo – Coronavirus, italiano su nave sbarcata in Cambogia in isolamento a Sanremo.

Uno degli italiani sbarcati dalla nave Westerdam vive in Liguria. Ora sarebbe in isolamento a Sanremo. A dare la notizia è l’Ansa.

“L’uomo – fa sapere l’Agenzia ligure per la sanità all’Ansa – si è sottoposto a isolamento fiduciario volontario al domicilio e sarà sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo implementato da regione Liguria”.

Secondo le informazioni diffuse dall’agenzia Ansa, l’uomo vive a Sanremo e non presenterebbe i sintomi del virus.

Questa mattina la notizia della falla nei controlli per il coronavirus a bordo della nave Westerdam. L’imbarcazione ha attraccato in Cambogia venerdì scorso. Una donna scesa dalla nave è risultata contagiata allo scalo malaysiano di Kuala Lumpur. Si teme ora per tutti gli altri passeggeri che sono stati in contatto con la donna e che, una volta sbarcati, stanno rientrando nei propri paesi con i loro mezzi.

Altri due italiani sono rientrati in Germania e in Slovacchia, in isolamento volontario anche loro. Poi ci sono due italo-brasiliani che invece sono ancora a bordo della nave.

18 febbraio, 2020