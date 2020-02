Karate, Mirko Barreca convocato all’Europeo under 21

Sport - Arti marziali - La manifestazione individuale si svolgerà a Budapest dal 7 al 9 febbraio

Tarquinia – Mirko Barreca, già campione italiano ed europeo sia a squadre che individuale e punta di diamante del Karate Fatamorgana di Tarquinia, è ufficialmente convocato dalla Fijlkam-Coni a rappresentare l’Italia e alla 47esima edizione del campionato Europeo under 21 individuale che si svolgerà a Budapest dal 7 al 9 febbraio.

Non poteva che iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione sportiva per il club di Tarquinia con l’atleta, con due Mondiali alle spalle (Indonesia 2015 e Spagna 2017) chiamato dall’unica federazione riconosciuta dal Coni e dal Cio a rappresentare in Italia e nel mondo il karate, a confrontarsi contro i migliori atleti di ben 38 nazioni.

Una competizione dura e impegnativa sotto molti aspetti. Il ragazzo che a soli 19 anni ha già conquistato molto, è pronto per affrontare i suoi avversari in una categoria, quella under21, dove vi sono atleti più grandi di lui, dei veri mostri in questa specialità.

Le soddisfazioni per Mirko Barreca non finiscono qui, proprio in questi mesi è arrivato il prestigioso riconoscimento di atleta azzurro dalla Fijlkam-Coni, che incorona un percorso pieno di successi nazionali e internazionali, percorso che dura da oltre cinque anni come atleta agonista.

Pochi giorni di pausa per Barreca e via nuovamente in ritiro, questa volta al centro sportivo olimpico esercito Csoe Roma, per poi prendere il volo per Budapest dove verrà seguito nei dettagli da coach di fama internazionale, tutti targati Fijlkam. In programma, a breve, la preparazione e probabilmente anche la partecipazione al campionato mondiale universitario che si svolgerà a novembre 2020 a Brasilia.

4 febbraio, 2020