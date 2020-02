La Belli 1967 torna a giocare al PalaMalè

Sport - Pallavolo - Per affrontare, in questo sabato pomeriggio, la formazione toscana della Nico Basket Femminile

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo due trasferte consecutive, chiuse con un bilancio di una vittoria e una sconfitta, la Belli 1967 Landscape torna a calcare il parquet del PalaMalè per affrontare, in questo sabato pomeriggio, la formazione toscana della Nico Basket Femminile.

Il match, valido per la quinta giornata del girone di ritorno di serie A2, costituisce un’altra occasione per le gialloblù di dare impulso alla propria classifica e avvicinarsi alle formazioni che attualmente precedono le ragazze allenate da Carlo Scaramuccia.

C’è però da superare un ostacolo tutt’altro che semplice, dal momento che il team di Pistoia occupa la quarta piazza in classifica alle spalle solamente di Campobasso, Faenza e La Spezia. Una stagione di grande livello quella condotta finora dal gruppo allenato da Luca Androli, con undici vittorie all’attivo e una striscia aperta di sei successi consecutivi iniziata con l’affermazione ai danni di Campobasso.

L’organico può contare su una delle straniere più solide dell’intero girone, l’ala/pivot Klara Pochobradska, che sta viaggiando a quasi 14 punti e 7.8 rimbalzi di media a partita, mentre il gruppo delle italiane è guidato dalla play Veronica Perini (13.4 punti di media) e dalla top scorer della squadra, l’ala Carolina Pappalardo che sfiora i 15 punti per gara cui aggiunge 6.8 rimbalzi.

Fondamentale anche il contributo di Maria Flora Lazzaro che va vicino alla doppia cifra per punti segnati e fornisce quasi 3 assist a partita alle compagne. Sono loro i principali punti di riferimento di un gruppo che abbina esperienza e gioventù, applicazione difensiva e qualità offensive, e che all’andata si impose in volata per 54-48 grazie ad una buona prestazione di squadra che vanificò l’ottima prova della Belli 1967, trascinata in quella occasione da Giulia Grimaldi autrice di 19 punti.

Per il team viterbese, alle prese con diversi problemi di natura fisica, una buona notizia è costituita dal recupero di Veronica Martin che sarà regolarmente a disposizione, mentre per Agnese Bevolo verrà presa una decisione solo all’ultimo momento.

Ancora out il capitano Lorenza Spirito che potrebbe rientrare la prossima settimana.

La palla a due è prevista alle ore 18 con direzione di gara che sarà affidata ad una coppia tutta al femminile, composta da Alessandra Ricci di Pedaso (FM) e Angelica Marconi di Ancona. L’ingresso al PalaMalè sarà gratuito come per tutti i match casalinghi del quintetto gialloblù.

7 febbraio, 2020