La comunità di Santa Maria Nuova ricorda don Angelo Gargiuli

Viterbo - La messa in sua memoria si terrà giovedì 27 alle 19

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nella ricorrenza del primo anniversario della morte di don Angelo Gargiuli, la comunità parrocchiale di Santa Maria Nuova, che ricorda con gratitudine il suo lungo e generoso servizio pastorale, invita tutti coloro che lo conobbero e amarono alla S. Messa di suffragio che si terrà giovedì 27 nella chiesa di Santa Maria Nuova alle 19.

Per onorare la memoria di don Angelo il consiglio pastorale della parrocchia ha stabilito di destinare le offerte raccolte nella celebrazione all’acquisto di attrezzature mediche per l’infermeria della missione tenuta dai padri giuseppini in Ecuador.

Don Mario Brizi

Parroco Santa Maria Nuova

25 febbraio, 2020