Viterbo - Renato Brunetta al taglio del nastro del Sinalp - Il deputato FI fa autocritica - VIDEO

Condividi la notizia:











Viterbo – “La politica è in crisi, i partiti sono in crisi”. E se lo dice un politico come Renato Brunetta, ex ministro e attuale deputato Forza Italia, c’è da crederci.

A Viterbo per inaugurare a nuova sede Sinalp, la confederazione nazionale autonoma dei lavoratori e dei pensionati, in collaborazione con Asi (Associazione servizi italiani) in via Pacinotti, il parlamentare azzurro non ha sorvolato sul momento nero della politica.

“È in crisi perché non sa più dialogare con la gente – spiega Brunetta – non sa più rispondere nell’immediatezza ai problemi della gente”.

Quanto sia grande la distanza tra il palazzo e la strada è lampante, secondo Brunetta.

“Lo vediamo tutti i giorni in tv nei talk show, con liti da pollaio su temi che alla gente non interessano e la gente rifiuta la politica e rifiuta i partiti”.

Ma i bisogni delle persone, che la politica non risolve, restano. “Dalle aziende in crisi ai problemi con la burocrazia, il welfare, la sanità. Le difficoltà restano e la politica è distante.

Non a caso nascono questi centri di servizi. È una riposta per i cittadini, una rete nel territorio che sempre più sta rispondendo ai bisogni della gente”.

Il nuovo centro è stato presentato dai vari rappresentanti, a cominciare dalla presidente Annalisa Billi. Al taglio del nastro anche il sindaco Giovanni Arena.

Condividi la notizia:











16 febbraio, 2020