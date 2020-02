“La giovane morta per arresto cardiorespiratorio”

Montefiascone - Il procuratore capo Paolo Auriemma e i carabinieri dopo il decesso della 17enne trovata senza vita in casa

Montefiascone – Diciassettenne trovata morta in casa, la nota del procuratore capo Paolo Auriemma e dei carabinieri.

“Questa mattina a Montefiascone i carabinieri della compagnia sono stati chiamati alle 8 circa dai familiari di una giovane ragazza del posto, che poco prima era stata trovata riversa sul letto senza vita”. La vittima è Aurora Grazini.

“Immediatamente recatisi presso l’abitazione – continua la nota -, unitamente ai sanitari del 118 che constatavano il decesso per arresto cardiorespiratorio, sono iniziati gli accertamenti investigativi del caso, acquisendo testimonianze e materiale documentale, coordinati dalla pm Eliana Dolce, che ha disposto per martedì 18 l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso”.

