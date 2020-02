Viterbo - L'autorevole e prestigioso mensile "Il giornale dell'arte", in un articolo a firma di Edek Osser, rilancia la campagna di Tusciaweb per salvare del palazzo papale

Viterbo – “Rischio di crollo, la loggia dei Papi è in pericolo”. L’autorevole e prestigioso mensile Il giornale dell’arte rilancia la campagna di Tusciaweb per la salvaguardia del palazzo papale di Viterbo.

Il periodico dedicato al mondo dell’arte, in un articolo a firma di Edek Osser, spiega: “Erose dal tempo, si sfaldano le pietre della famosa loggia del palazzo dei Papi, simbolo artistico e storico della città. Cade già qualche frammento ma è necessario intervenire subito per evitare il cedimento strutturale. La pietra con la quale la loggia fu edificata nel 1267 è in friabile peperino: bisogna quindi restaurare e consolidare colonne e capitelli che sorreggono le sottili monofore gotiche intrecciate della loggia”.

Il giornale dell’arte riepiloga: “I primi dubbi sulla capacità delle colonne e dei capitelli erosi di sorreggere la struttura erano sorti due anni fa. Il primo settembre 2019 l’allarme per un possibile crollo è venuto dai tecnici della diocesi di Viterbo. È stato infatti il vescovo Lino Fumagalli a ordinare un’indagine affidata a due esperti e a lanciare un appello: per salvare la loggia, servono con urgenza almeno 400mila euro”.

Il mensile ricorda la campagna lanciata da Tusciaweb. “Il popolare quotidiano online di Viterbo Tusciaweb – scrive Il giornale dell’arte – ha lanciato l’allarme e guidato una pressante campagna per trovare subito i fondi necessari, sostenuta anche da Claudio Strinati, Vittorio Sgarbi, da politici della zona e dallo stesso ministro Franceschini. A fine dicembre la regione Lazio ha raccolto l’appello. L’impegno è di finanziare i lavori in due anni: 200mila euro subito, il resto nel 2021″.

9 febbraio, 2020