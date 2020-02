“La maggiornanza si occupi degli interventi urgenti che i cittadini chiedono da tempo”

Civita Castellana - Il Circolo E. Minio Rifondazione comunista dopo le accuse rivolte a Yuri Cavalieri in merito a un suo post sulle Foibe

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – La Federazione provinciale e il Circolo E. Minio di Civita Castellana del Partito della Rifondazione Comunista esprimono la propria vicinanza ed il totale appoggio al consigliere comunale Yuri Cavalieri.

La richiesta di dimissioni presentata dai partiti di destra è del tutto strumentale in quanto nelle dichiarazioni del nostro consigliere non c’è nessuna volontà di giustificazione o negazione della tragedia delle foibe e dei fatti del confine orientale, ma le stesse miravano solamente a contestualizzare in uno spazio storico ben più ampio i fatti avvenuti alla fine e durante la seconda guerra mondiale.

Crediamo che un attacco così vile sia solo l’ennesima prova della fragilità di questa maggioranza.

Maggioranza che dovrebbe preoccuparsi di più di Civita Castellana e degli interventi urgenti che i cittadini chiedono da tempo e ai quali non viene data nessuna risposta.

Sate, Talete, impianti trattamento rifiuti, lavori pubblici e sociale, sono tematiche da affrontare in modo serio e urgente.

Chiudiamo dicendo che tutto questo accanimento nei confronti delle opinioni espresse dal nostro consigliere non può che essere frutto dell’ottimo lavoro che lo stesso sta svolgendo in consiglio comunale e dell’incapacità dell’attuale amministrazione di lavorare al tanto millantato “cambiamento”.

Federazione provinciale Viterbo Rifondazione comunista

Circolo E. Minio Rifondazione comunista Civita Castellana

12 febbraio, 2020