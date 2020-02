La Maury’s Com Cavi Tuscania a Sabaudia per i tre punti

Sport - Volley - Fischio d'inizio alle 18

Tuscania – La settima giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca vede la Maury’s Com Cavi Tuscania di scena al PalaVitaletti di Sabaudia per affrontare la Gestioni&Soluzioni.

Dopo la sofferta ma importante vittoria di sette giorni fa in casa con Alessano i ragazzi di Paolo Tofoli sono chiamati ad affrontare un’avversaria che ha perso le ultime due uscite con Alessano (3/2) e Macerata (3/0) ed è alla disperata ricerca di punti salvezza che le consentano, quanto meno, di qualificarsi per i play-out.

All’andata al PalaMalè finì 3/1 per i padroni di casa con FedericoRossatti, 21 punti per lui, MVP del match, e Cesare Gradimiglior realizzatore dell’incontro con 26 attacchi vincenti.

“Noi siamo carichi -afferma Federico Rossatti – perché veniamo da una vittoria e anche se, in pratica, abbiamo perso un punto è pur sempre stata una vittoria contro una squadra, l’Alessano, che veniva da cinque vittorie consecutive e che aveva vinto con Macerata fuori casa 3 a zero.

Siamo carichi e consapevoli che andremo ad affrontare una partita difficile. Sappiamo che d’ora in poi saranno quattro finali difficili e combattute. Forse non riusciremo ad imporci in tutte per 3 a zero, ma siamo dei combattenti e alla fine riusciremo sempre a chiudere la partita e portare a casa i punti, non molliamo mai e questo è uno dei nostri punti di forza”.

15 febbraio, 2020