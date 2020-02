“La messa a sistema di competenze diverse efficace per combattere la violenza sulle donne”

Lettere al direttore - Viterbo - Cooperativa sociale Prassi e Ricerca onlus, Aps Ponte Donna e Aps Kyanos intervengono nella polemica sull'assegnazione di case rifugio e centri antiviolenza

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gentile direttore, abbiamo avuto modo di leggere sulle pagine del giornale da lei diretto una polemica per noi incomprensibile sull’avvenuta individuazione da parte dell’amministrazione comunale di Viterbo del soggetto partner della coprogettazione di una casa rifugio per donne vittime di violenza e di un centro antiviolenza.

Da circa 40 anni, la nostra cooperativa sociale Prassi e ricerca onlus è impegnata “a contrastare la violenza alle donne e favorire politiche locali tese a migliorare l’accoglienza delle donne e sensibilizzare al tema”, operando in ogni intervento sociale realizzato “con un approccio di genere, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini e delle bambine”.

Elemento distintivo e costante del nostro operare e che costituisce, a nostro avviso, il vero punto di forza della proposta inviata all’amministrazione comunale di Viterbo è l’approccio di rete nell’affrontare i problemi sociali.

Siamo sicure che il coinvolgimento di un’ampia rete che unisce sia realtà ben radicate a livello territoriale come l’Aps Kyanos che la grande esperienza nel settore dell’Aps Ponte Donna, la cui presidente, Carla Centioni, da più di 20 anni si occupa di contrastare la violenza di genere gestendo dal 2008 centri Antiviolenza e Case Rifugio, consentirà di affrontare con maggiore successo un problema come quello della violenza di genere, purtroppo, radicato e diffuso anche nella Tuscia.

La pur grande esperienza di altre realtà rischia di non riuscire a fronteggiare un fenomeno tanto diffuso, senza il coinvolgimento di un’ampia rete locale, per questo lavoreremo per il coinvolgimento più ampio possibile delle realtà locali attive nel contrasto alla violenza, delle istituzioni e dei comuni partner, avendo negli anni maturato una grande esperienza nell’attivazione della rete locale secondo il modello Protection Network già sperimentato dal 2015 con successo in altri territori.

Crediamo infatti, che la messa a sistema di competenze diverse come quelle proposte dall’Ats di progetto ci permette di affrontare la problematica della violenza di genere in tutti i suoi aspetti e costruire nuovi percorsi di uscita sempre più efficaci.

Cooperativa sociale Prassi e Ricerca onlus

Aps Ponte Donna

Aps Kyanos

